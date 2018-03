Sarkozy insulta homem que evitou lhe apertar a mão

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi flagrado em vídeo ao insultar um homem que se recusou a lhe apertar a mão durante uma feira agropecuária em Paris. O vídeo virou um sucesso nas internet neste domingo e mostra o homem dando um passo atrás, quando o presidente Sarkozy, que cumprimentava várias pessoas, lhe oferece um aperto de mão. "Oh não, não me toque - você vai me sujar!", diz o homem. O presidente francês mantém um sorriso amarelo, e diz para o homem ir embora. O homem, então, responde ao presidente "você me enoja", ao que Sarkozy dispara: "Dê o fora, seu idiota, dê logo o fora!" O flagrante de troca de gentilezas foi publicado neste domingo no site do jornal francês Le Parisien e já atraiu milhares de acessos. Má hora O incidente acontece em má hora para Sarkozy, cuja popularidade está em baixa depois das inúmeras notícias que vieram à tona sobre a vida pessoal dele. Para a maioria dos franceses, a divulgação da intimidade de pessoas públicas é considerada de mau gosto. O líder da oposição, o socialista François Hollande, afirmou que o episódio capturado pelo cinegrafista amador mostra um linguajar "inadequado para um presidente". Em menos de um mês, os franceses voltam às urnas em eleições municipais, e a feira agropecuária de Paris é considerada uma importante vitrine para os eleitores das zonas rurais. O ex-presidente Jacques Chirac, por exemplo, costumava passar muito tempo no interior da França e era uma figura popular na feira, onde costumava passar horas conversando com fazendeiros, afagando as vacas em exposição e provando vinhos locais Já Sarkozy é considerado muito urbano e afirma só beber chá. Em sua visita à feira, ele passou apenas duas horas e bebeu um copo de leite. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.