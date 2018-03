Sarney recebe alta após exames em hospital de Brasília O senador José Sarney (PMDB-AP) esteve na noite deste sábado, 4, no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) para realizar uma avaliação cardiológica. Segundo boletim médico do hospital, Sarney foi submetido a exames após sentir "leve desconforto" no peito. "Os exames apresentaram resultados normais. O senador recebeu alta hospitalar e será acompanhado nas próximas horas pela equipe médica", informou em nota assinada pela diretora médica do ICDF, dra. Nubia Vieira, e pelo superintendente, dr. João Gabbardo.