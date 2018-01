Satélite japonês vai oferecer banda larga a áreas remotas

A Mitsubishi Heavy Industries e a Agência de Prospecção Aeroespacial do Japão (Jaxa) anunciaram nesta quarta-feira, 5, que colocarão em órbita, em fevereiro, um satélite que permitirá a conexão à internet de alta velocidade em lugares de difícil acesso, informou a agência Kyodo. O lançamento do satélite Kizuna, a bordo de um foguete japonês H-2A, está previsto para a tarde de 15 de fevereiro, a partir do centro espacial de Tanegashima, na província de Kagoshima, a sudoeste de Tóquio. O Kizuna foi projetado conjuntamente pela Jaxa e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicações a fim de levar a conexão de banda larga a áreas montanhosas e ilhas remotas, onde é muito difícil oferecer este serviço. Essa será a segunda ocasião na qual um foguete H-2A será colocado em órbita por uma empresa privada. A primeira vez também foi pela Mitsubishi, no lançamento do observador lunar japonês Kaguya, em setembro. A terceirização dos lançamentos faz parte de um plano governamental para reduzir os custos dos projetos espaciais e estimular a competitividade japonesa no setor aeroespacial.