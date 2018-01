Satyam avalia alternativas para levantar recursos A indiana Satyam Computer Services vai avaliar nesta semana uma lista com três candidatos para o cargo do presidente-executivo e buscar alternativas de financiamento nas próximas semanas para a companhia que protagonizou a maior fraude contábil da Índia. Uma reunião na terça-feira entre o novo conselho de administração, nomeado pelo governo em meio ao escândalo que atingiu a companhia, também deve discutir um possível aumento da participação do maior grupo de engenharia e construção da Índia, o Larsen & Toubro, no capital da empresa. Ele pode triplicar sua atual participação para 12 por cento do capital. A empresa exportadora de serviços de tecnologia também luta para manter os clientes globais, que incluem empresas como General Electric e Nestlé. O jornal indiano Economic Times informou nesta segunda-feira que a Caterpillar, uma das maiores empresas de equipamentos de construção e um dos clientes mais antigos da Satyam, levantou a possibilidade de encerrar seu contrato de terceirização com a empresa, diante da preocupação com a estabilidade econômica e a fuga de talentos. "A Caterpillar se aproximou da Satyam com uma notificação que busca o fim do contrato", disse o jornal, citando um funcionário da Satyam familiarizado com as negociações. Um porta-voz da Satyam confirmou que a Caterpillar é sua cliente, mas preferiu não dar mais detalhes do atual momento do contrato. A empresa tenta sobreviver desde 7 de janeiro, quando seu fundador Ramalinga Raju renunciou ao cargo de presidente do conselho, revelando que os lucros da companhia foram inflados por anos e que os declarados 1 bilhão de dólares em caixa na verdade não existiam. O executivo está neste momento sob custódia da polícia em Hyderabad. (Reportagem de Devidutta Tripathy)