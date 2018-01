Satyam inicia operação no Brasil de olho em clientes globais Os indianos da Satyam estão chegando ao mercado brasileiro. E para valer. Depois de um período experimentando o mercado local desde meados de 2005, a empresa (uma das quatro grandes da índia, junto com Wipro, Infosys e Tata) inaugura oficialmente seu escritório no País nesta terça-feira, dia 3. No início será uma operação com apenas 70 posições, para atender operações de multinacionais instaladas no Brasil e também disputar uma fatia considerável do mercado de serviços de tecnologia corporativa no Brasil - estimado em mais de US$ 7 bilhões para este ano segundo dados da empresa de pesquisas IDC. O escritório de mais de 200 metros quadrados, aliás, é só a base de uma operação que, crescendo dentro do previsto, chegará a mais de 1000 funcionários num período de dois anos, segundo Gary Teelucksingh, vice-presidente da empresa para as Américas. As instalações da empresa, aliás, ficarão na região da Av. Berrini, em São Paulo, núcleo de empresas de tecnologia da cidade e bem perto da Nestlé, uma das primeiras clientes da companhia no País e que se concentrará, num primeiro momento, em quatro mercados verticais: finanças, manufatura, telecomunicações e varejo. Escala global Segundo executivos da empresa, a vinda da Satyam ao Brasil aconteceu devido às pressões de clientes globais da empresa (ela está presente em 54 outros países), que pediam por um escritório no Brasil. "Temos uma demanda de clientes globais que queriam que montássemos uma operação ´nearshore´ no Brasil, para atender a América Latina e também clientes nos EUA", diz Teelucksingh. O executivo fala a respeito das operações de outsourcing offshore, que é quando grandes corporações terceirizam partes de serviços de TI para empresas em outros países (em alguns casos continentes diferentes). No caso do mercado nearshore, fala-se da terceirização, mas em países dentro da mesma zona de fuso horário. O foco, claro, é o mesmo que no caso do outsourcing offshore global: profissionais de qualidade, sejam programadores ou prestadores de suporte técnico, para pacotes de gestão empresarial, porém muito mais baratos que os equivalentes nos EUA. "Também queremos trazer para o Brasil um diferencial que são as certificações avançadas, metodologias globais de qualidade em desenvolvimento e serviços, em conformidade com necessidades de empresas multinacionais e também para empresas locais que tenham esta demanda para fins de conformidade com normas de mercado", afirma Ideval Munhoz, ex-CPM e atual diretor geral da empresa no Brasil. De acordo com o executivo, o time local de profissionais e consultores também poderá aproveitar a rede de profissionais da empresa que inclui mais de 25 mil engenheiros de software espalhados pelo globo. Diversidade A presença da Satyam, claro, não se deve apenas à atratividade do mercado nearshore ou ao crescente mercado brasileiro de tecnologia: a empresa também está respondendo a demandas das grandes corporações que, literalmente, não querem concentrar todos os ovos numa cesta só. Isso equivale a dizer que nenhuma grande multinacional quer que uma parcela significativa de suas operações fique concentrada em determinadas regiões geográficas. "É ruim do ponto de vista estratégico. Os grandes clientes de tecnologia avaliam hoje as oportunidades em escala global e privilegiar só a Índia, Rússia ou China, apenas para citar o bloco BRIC, pode diminuir a vantagem competitiva destes contratos", revela um consultor da área de tecnologia corporativa. "Mas a Satyam se engana se pensa que conseguirá chegar ao Brasil e roubar grandes contratos de concorrentes como EDS, HP, IBM ou Unisys. Até porque grandes clientes gostam de dispersar suas demandas de tecnologia entre mais de um fornecedor para jogar uns contra os outros em busca de contratos com custos menores", afirma o executivo. De fato, duas das empresas clientes da Satyam costumam fazer isso com suas operações de TI: Pfizer e GM, de forma a não ficar só na dependência de um único fornecedor. Questionados sobre esse comportamento, os executivos da empresa são diplomáticos: "Não podemos falar sobre um cliente específico, mas podemos dizer que temos condições de dar o melhor benefício para o investimento feito por nossos clientes, e as vantagens, claro, são maiores se os clientes fizerem contratos mais abrangentes", defende Samir Bagga, vice-presidente de marketing e comunicações da Satyam.