Saudade da comidinha brasileira? Mate em dólar, mas sem doer no bolso

O que não falta em Miami são bons restaurantes e, com o dólar alto, muitas vezes não vale a pena o gasto (o valor de uma nova bolsa, vestido ou algum presente para amigos e parentes). Fora que nada como um bom arroz e feijão, uma picanha ou uma pizza com Catupiry, ainda mais para quem viaja com crianças nas férias. O sabor familiar é sempre bem-vindo.

Assim, Direto de Miami traz hoje uma lista de cinco restaurantes brasileiros que não vão doer tanto no bolso - e vai sobrar para as compras.

Boteco: O Boteco tem um cardápio variado, desde os salgadinhos de um típico boteco brasileiro, à picanha na chapa e feijoada aos sábados. Os pastéis são muito saborosos, de carne, queijo e camarão, e o escondidinho de carne ou de camarão também tem grande saída. A conta pode ser salgada se não escolher bem. Mas, sabendo pedir, uma porção de salgado, uma picanha para dois ou um bufê de feijoada, não doem no bolso, alimentam e matam a saudade. Só o serviço, às vezes, deixa um pouco a desejar. Aberto: das 12h à 24h na maioria dos dias da semana, mas melhor ligar para confirmar: (305) 757-7735. Endereço: 916 NE 79th Street, Miami, Florida 33138.

Cypo Café: O Cypo Café, em Miami Beach, tem comida caseira brasileira, um ambiente aconchegante e simpatia dos donos, que oferecem serviço e atenção especiais aos clientes, muitos frequentadores assíduos. Tem os pratos típicos brasileiros, da picanha a bife acebolado ou a cavalo, e moquecas deliciosas. Na sexta-feira tem bacalhoada e sábado, feijoada. Aberto: 12h às 22h. Endereço: 7438 Collins Ave., Miami Beach, Florida 33141; (305) 865-3811.

Fogo de Chão: A churrascaria rodízio Fogo de Chão é sofisticada, mas no almoço durante a semana come-se muito bem, com serviço excelente e um completo bufê de frios e acompanhamentos quentes por US$ 29,95 por pessoa, de segunda a sexta, das 12h às 14h30. No jantar ou fim de semana, o preço do rodízio sobe para US$ 49,95. Endereço: 836 1st St., 33139. Para reserva: (305) 672-0011.

Tutto Pizza/Pasta-Pizza: Tutto Pizza, um dos mais antigos estabelecimentos gastronômicos de brasileiros aqui, está sempre lotado, mas normalmente não se espera muito para uma mesa. As pizzas são de massa fina, em forno a lenha e sabores variados, inclusive os típicos brasileiros, como calabresa, catupiry e portuguesa. E, para quem prefere um hambúrguer, tem também varias opções deliciosas. Aberto: 11h30 às 22h30. Endereço: 1763 SW 3rd Ave, Miami - 33129, tel. (305) 858-0909. Um outra alternativa é o Tutto Pizza/Pasta, que abriu há dois anos em Key Biscayne. Ambiente descontraído e familiar, comida excelente e preços agradáveis.

Steak Brasil: O Steak Brasil é uma churrascaria rodízio, com bom serviço e boa comida, localizada no centro de Miami. Quando o Porcão fechou, alguns ex-funcionários arriscaram o investimento e foi sucesso imediato. Tem um menu executivo de segunda a sexta, das 11h30 às 17h, com opções de frango por US$ 14,99, picanha por US$ 15,99 e salmão por US$ 16,99. Todos os pratos acompanham um bufê frio a vontade com 18 variedades e pratos quentes, incluindo arroz e feijão e alguma outra variação como moqueca e lasanha. Para quem prefere o rodízio, o custo sobe para US$ 21,99 no almoço durante a semana no mesmo horário do menu executivo, e US$ 26,99 no jantar e fins de semana. O restaurante abre às 11h30 durante a semana e ao meio-dia sábado e domingo. Fecha às 17h na segunda, às 22h de terça a sábado e às 19h no domingo.

