Saúde corrige prazo para defesa do Mais Médicos A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira, 14,, no Diário Oficial da União, uma retificação ao texto da Resolução 1/2014, publicada ontem, que trata das ausências injustificadas de profissionais que trabalham dentro do programa "Mais Médicos".