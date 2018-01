Saúde e games, tudo a ver? "Essa é uma grande tendência do mercado mundial", afirma Waldyr Soares, presidente da Fitness Brasil, sobre o aumento no número de produtos que combinam videogame e equipamentos para ginástica. A "tendência" começa a ganhar evidência e as novidades já estão chegando ao mercado brasileiro, não só para as academias mas para a sua casa também. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios deste domingo. Essa onda creditada por muitos especialistas ao videogame, fenômeno de vendas, Wii da Nitendo, já é bem mais antiga. Em junho de 2006 o Link já mostrava que era possível aliar exercícios e videogame. Na época jogos como o Pump, em que o jogador se movimentava sobre um piso com sensores, ajudava as pessoas a manterem a forma e se divertir ao mesmo tempo. Mas sem dúvida, essa tendência recebeu um importante impulso com o Wii, que conseguiu despertar o interesse de pessoas de todas as idades pelos games. Com os jogadores fora do sofá foi questão de tempo para a Nintendo criar o Wii Fit, game que promete estimular a boa forma e já foi lançado no Japão. Mas nem tudo são flores para esses novos "atletas". O excesso de Nintendo Wii na meia idade preocupa osteopatas londrinos. Leia mais no Link: Wii é bom exercício? Certo: conta outra Lucro da japonesa Nintendo cresce 96% em 2007 Excesso de games, internet e TV + vida sedentária = obesidade juvenil