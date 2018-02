Saúde envia medicamentos e equipes a Lajedinho Após a forte chuva que matou 16 indivíduos no final de semana na cidade de Lajedinho, no interior da Bahia, o Ministério da Saúde enviou ao município medicamentos e insumos com capacidade para atender cerca de 1.500 pessoas por mês. Para atuar no atendimento à população atingida pela enchente, a Força Nacional do SUS, disponibilizou duas equipes para apoio.