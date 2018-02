Saúde mantém 16 casos confirmados da gripe A H1N1

Os números divulgados referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 deste sábado. Todos os casos identificados após esse horário serão contabilizados no documento do domingo.

Ainda segundo a nota oficial, o Ministério da Saúde acompanha 19 suspeitos de estarem contaminados pelo H1N1. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. As suspeitas estão nos Estados de São Paulo (cinco pessoas), Rio de Janeiro (três), Rio Grande do Norte (três), Distrito Federal (dois), Minas Gerais (um), Rondônia (um), Alagoas (um), Bahia (um), Goiás (um) e Roraima (um). Além disso, 17 indivíduos procedentes de países afetados com febre não medida e tosse estão em monitoramento em nove Estados. O número de casos descartados até hoje é de 346.

São quatro os casos detectados de transmissão autóctone, ou seja, dentro do território nacional. Estas pessoas foram contaminadas após contato com pacientes procedentes do México ou dos Estados Unidos. "Desse modo, a transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da Influenza A (H1N1)", diz o governo.

Neste sábado, 57 países têm casos confirmados e divulgados da doença, de acordo com informações dos governos e da Organização Mundial de saúde (OMS). Segundo a OMS, apenas México, EUA e Canadá têm, até o momento, transmissão sustentada da doença. Os países com transmissão autóctone limitada e não sustentada são Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, EUA, Itália, Japão, México, Panamá, Peru, Reino Unido e Romênia.