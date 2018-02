Saúde vai incentivar o uso de penicilina O Ministério da Saúde vai incentivar o uso de penicilina nas unidades de Atenção Básica à Saúde para reduzir os casos de sífilis congênita no Brasil. Portaria publicada hoje no Diário Oficial determina que o antibiótico esteja disponível nos serviços de todo o País. Hoje a oferta já existe, mas muitos centros resistem em prescrever e ofertar o remédio, por temer uma forte reação alérgica, disse o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Helder Pinto.