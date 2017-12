Sauditas retornam para casa após prisão em Guantánamo Dezesseis sauditas voltaram para casa nesta quinta-feira após serem libertados pelos Estados Unidos da prisão da Baía de Guantánamo, onde suspeitos de serem militantes são mantidos. A agência estatal saudita SPA afirmou que o ministro do Interior, príncipe Nayef bin Abdul-Aziz, "expressou seu alívio e simpatia pela cooperação demonstrada pelas autoridades nos Estados Unidos, esperando que isso leve ao retorno dos sauditas remanescentes". A revolta pública com o tratamento dado aos sauditas na Baía de Guantánamo tem se mostrado em nível elevado no país, um aliado chave dos EUA. Dois sauditas estavam entre os três prisioneiros que se enforcaram na base naval em junho. Washington está reduzindo os números de pessoas detidas na Baía de Guantánamo e caminha para fechar o campo, mas a SPA não informou quantos sauditas ainda permanecem no local. Muitos dos detidos em Guantánamo foram capturados no Afeganistão durante a invasão liderada pelos EUA para derrubar o Taliban após os ataques de 11 de setembro. Muito são mantidos presos há anos, a maioria deles sem acusação formal. A maioria dos 19 militantes que realizaram os ataques em Nova York e Washington eram sauditas. Washington designou os prisioneiros de Guantánamo como "combatentes inimigos", negando a eles o status de prisioneiros de guerra, o que garantiria certos direitos sob a lei internacional.