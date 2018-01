Saudosista, fotógrafo revela na lavanderia O fotógrafo Rodrigo Whitaker, de 62 anos, talvez seja o que se convencionou chamar de saudosista. Apaixonado pelo romantismo associado à revelação de fotos, ele mantém um laboratório em casa e não deixa ninguém colocar a mão nas suas produções. O próprio Whitaker aperta o clique, revela o negativo e amplia a imagem. Se não for assim, diz, não tem graça. "Até a química não compro pronta. Procuro os elementos e eu mesmo faço a mistura", afirma o fotógrafo, que fez carreira com imagens publicitárias e montou o primeiro laboratório doméstico em 1964. A parafernália de Whitaker é capaz até de ampliar fotos coloridas, que tem processamento bem mais complexo. Ele mesmo se autoproclama das antigas, apesar de nada ter contra os equipamentos digitais. "Fiquei muito feliz quando tudo se digitalizou porque a pós-produção ficou mais simples e rápida." Whitaker usa o Photoshop para acertar alguns tons e recorre à internet para enviar fotos para galerias distantes ou no exterior. Para ele, a tecnologia é puro utilitário. Quando prepara uma exposição, faz questão de ampliar cada foto manualmente, ali, no quintal de casa. Na verdade é quase no quintal: ele transformou a lavanderia em laboratório e até já vendeu o know-how. "Sob encomenda, já montei uns 20 laboratórios em outras casas", afirma. Ele diz demorar pouco mais de uma hora para transformar os flashs em papel, desde que em preto-e-branco. Whitaker hoje é funcionário público e continua fotografando por hobby. Ele tem um site para divulgar suas produções (www.rodrigowhitaker.fot.br) e nunca abre mão da captura analógica. "Até uso câmeras digitais de vez em quando. Meu filho tem uma", diz. Mas com finalidades específicas. "Digitais são boas para tirar fotos sem compromisso para alimentar o site. Como já é gerado um arquivo, não há o trabalho de revelar e escanear." Quando as fotos são "com compromisso", aí o fotógrafo, tradicional, não troca suas químicas por nada. L.P.