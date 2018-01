Saul Galvão (1942 – 2009) Hoje não tem Tintos e Brancos. Não tem a coluna repleta de informações e boas opiniões do Saul Galvão. A respeito do nosso querido Saul, que morreu ontem, depois de quase dois anos se tratando de um câncer, seus admiradores poderão ler aqui. Vão ver ainda notícias no estadão.com.br e posts nos blogs do site do Paladar. E, na próxima quinta, uma edição especial do Paladar vai lembrar os muitos restaurantes, receitas, vinhos, frases e histórias do maior crítico enogastronômico do Brasil.