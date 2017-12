Sawiris considera investimento de US$2 bi na Telecom Italia, diz fonte

Sawiris fez uma tentativa mal sucedida de comprar uma fatia na Telecom Italia em 2012 e disse que a empresa precisa de dinheiro para investimentos.

A fonte confirmou a informação de que Sawiris estaria interessado em fazer uma nova oferta, mas disse que um movimento não deve ocorrer cedo.

"Eu não espero que as coisas ocorram no curto prazo", disse a fonte. "A Telecom Italia ainda parece cara demais para Naguib."

Sawiris também critica o envolvimento da espanhola Telefónica na Telecom Italia devido ao conflito de interesses no Brasil.

A Telefónica, junto com três instituições financeiras italianas, controla 22,4 por cento da Telecom Italia por meio da holding Telco e é uma rival direta da Telecom Italia no Brasil, por meio da operadora Vivo.

Fontes próximas à Telefónica disseram que o grupo gostaria de fazer a cisão do negócio da Telecom Italia no Brasil, a TIM Participações, sendo que o regulador brasileiro deu um prazo até meados de 2015 para que a espanhola reduza sua presença no país, disseram outras fontes.

Se a Telefónica não conseguir fazer a cisão da TIM, pode ter que considerar a venda de sua fatia na Telecom Italia para atender as demandas das autoridades brasileiras.

(Por Sophie Sassard)