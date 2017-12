SBT terá que indenizar ex-donos da Escola Base

A Escola Base era uma instituição de ensino localizada no bairro da Aclimação, zona sul da cidade de São Paulo. Após denúncia sobre suposto abuso sexual foi aberto inquérito policial e a imprensa passou a divulgar as acusações com manchetes que incitaram a revolta da população. O colégio foi alvo de saques e depredação das instalações e os acusados sofreram ameaças de morte. O inquérito, entretanto, acabou arquivado por falta de provas. Alguns veículos de imprensa chegaram a se retratar, mesmo assim a Escola Base acabou fechando as portas.