SC anuncia 11º vítima de gripe suína no Estado A 11º morte causada pela gripe suína em Santa Catarina foi confirmada na manhã de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A vítima, um homem de 49 anos, morreu na segunda-feira no hospital São Francisco, em Concórdia. O morador de Lindoia do Sul começou a apresentar os sintomas da doença no dia 28 de julho e foi internado no último dia 5. De acordo com a secretaria, em todo o Estado catarinense já foram confirmados 199 casos de pessoas infectadas pela Influenza A (H1N1), 1.898 casos estão em investigação e outros 320 foram descartados.