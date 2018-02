SC confirma quinto caso de gripe H1N1 no Brasil

A criança de 7 anos, que passou férias na Flórida, esteve internada desde segunda-feira no Hospital Infantil, em Florianópolis, e já recebeu alta após evoluir "clinicamente muito bem", disse a secretaria em comunicado em sua página na Internet..

"Ao longo da internação da criança, que era a primeira suspeita de Influenza A (H1N1) no Estado, foram tomadas todas as medidas cabíveis para evitar a transmissão da doença aos familiares e às equipes médicas que mantiveram contato com a paciente", acrescentou a nota.

Os primeiros quatro casos no país da doença, que ficou conhecida como gripe suína, foram confirmados na quinta-feira pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão.

(Por Pedro Fonseca)