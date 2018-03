SC enfrenta nova onda de violência com 12 ataques

Na semana anterior, o Ministério Público de Santa Catarina já havia denunciado ao governo estadual a situação do presídio. Segundo o MP, há problemas de abastecimento de água, falta de colchões e do kit de higiene entregue aos detentos. No dia 20, o governador Raimundo Colombo (PSD) se reuniu com os secretários de Segurança Pública e de Justiça e Cidadania (pasta responsável pela administração dos presídios) para investigar a denúncia e determinou alerta total das polícias civil e militar no Estado.

Do primeiro ataque até esta segunda-feira, 27, já são 12 as ocorrências contabilizadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de SC. Segundo a Polícia Militar, somente em outros dois casos ficou comprovado o envolvimento de facções criminosas. "Os casos ainda estão sob investigação e não há evidências de que as facções mandantes tenham ligação entre si", afirma a coronel da PM de Santa Catarina, Claudete Lehmkuhl.

Para Claudete, há fortes indícios de que as demais ocorrências não passem de atitudes de vandalismo. Nem a SSP nem a PM indicaram alguma correlação entre os ataques.

Além da queima de ônibus e veículos particulares, criminosos atiraram contra os prédios da Câmara de Vereadores de Itajaí e da Delegacia Civil de Blumenau ao longo da última semana. Os disparos também entram nas atitudes de violência classificadas como "crimes comuns" (sem o mando de um grupo criminosos) da PM. "Estamos investigando os casos sem ter a precipitação de já classificar como um atentado. É preciso verificar se não se trata de vandalismo, de vingança pessoal", disse a coronel. Ainda segundo a policial, um esquema especial de operações está em andamento no Estado.