Se Escócia se tornar independente, pode aderir a euro, diz líder

O primeiro-ministro regional escocês, Alex Salmond, acusou Cameron de "exibicionismo irresponsável" ao rejeitar, na cúpula da semana passada, a alteração no Tratado da UE para fazer frente à crise da dívida na zona do euro.

A decisão de Cameron pode ter aumentado as chances de convocação de um referendo para que a Escócia encerre 300 anos de união com a Inglaterra e se torne um Estado independente dentro da UE.

A posição de Cameron é ditada em parte pela pressão da ala direitista do seu Partido Conservador, que praticamente não tem representação na Escócia.

Salmond, líder do Partido Nacional Escocês, disse à rádio BBC que a Escócia, caso se torne independente, inicialmente manteria a libra como moeda, mas teria a adesão ao euro como "uma possibilidade de longo prazo", desde que "as condições econômicas sejam corretas" e o povo escocês aceite.

"Só faríamos isso se houvesse um referendo, porque se trata de uma mudança substancial na posição constitucional", afirmou.

Para Salmond, que governa uma população de 5,2 milhões de escoceses, a posição de Cameron frente à UE "pode ameaçar os empregos de dezenas de milhares de pessoas". "Isso não é liderança, é isolacionismo, é exibicionismo irresponsável", disse o político, que escreveu a Cameron queixando-se da falta de consulta aos governos regionais da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que são parte integrante do Reino Unido, junto com a Inglaterra.

(Reportagem de Tim Castle)