Se lotar, Paulista vai fechar de novo, diz CET O interesse do paulistano e de moradores da Grande São Paulo (e até de outras cidades) pela decoração de Natal na Avenida Paulista é tanto que, desde o último fim de semana, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisa bloquear a via para evitar acidentes. As calçadas não dão conta de tanta gente circulando a pé e as pessoas tomam a via. Os bloqueios devem durar até a semana que vem.