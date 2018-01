Se não entende de PC, opte por pacote antivírus pago

Embora seja possível proteger seu computador de pragas virtuais usando uma combinação de programas gratuitos (leia pág. L4), somente os pacotes de segurança pagos oferecem tudo o que é necessário em uma solução. São a opção mais prática para o usuário comum. Eles também vêm em mais sabores, podendo suprir diferentes necessidades. Um exemplo é o Norton 360, que traz proteções especiais para gamers. "A solução é ideal para quem joga RPG online. Reprogramamos o antivírus para que ele ativasse o firewall de forma mais intensa durante o jogo. E desligasse proteções desnecessárias como o antiphishing", explicou Fabiano Tricare, gerente de vendas da Symantec no Brasil. Abaixo, você confere uma avaliação de quatro dos mais famosos programas de antivírus da última safra. Mas, saiba que, por melhor que seja o software escolhido, mesmo assim você não estará totalmente protegido. "A única forma de ficar 100% protegido é estar desconectado", afirma George Ledin, professor de ciências da computação da Universidade de Sonoma State, na Califórnia (leia entrevista na pág. L7). Engana-se quem pensa que está mais seguro com o seu Mac OS, sistema operacional da Apple e concorrente do quase onipresente Windows, da Microsoft. No ano passado Steve Jobs recomendou aos macmaníacos o uso de softwares de segurança. Os especialistas concordam. O fato é que o número de usuários de Mac ainda é pequeno, o que não desperta tanto o interesse dos fazedores de códigos maliciosos. Mas as vendas de Mac têm crescido e empresas como Symantec e McAfee já oferecendo antivírus para os computadores da maçã. Embora já existam antivírus para Linux, é raro um PC com sistema operacional livre ser atacado por vírus.