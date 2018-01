Se o rádio não toca, tente a internet Além das conversas em tempo real, dos ?álbuns? de figurinhas virtuais e programas de baixar música, computador também é bom para ouvir rádio. Isso, ainda que o hábito convencional imite a velha música dos Titãs, no gesto de colar o ouvido num radinho de pilha. Não que os recursos hoje oferecidos pela informática ameacem o trono do aparelho original, cuja existência está longe de sair de cena. O caso é que o computador abre um zilhão de oportunidades a emissoras ?reais?, embora virtuais, que antes dessa nova era do rádio mal tinham chance de sobreviver. Aumenta-se assim o leque de opções para usuários que procuram descobrir novos horizontes. Além da facilidade que se encontra atualmente para criar um webradio, a falta de espaço para determinadas tribos musicais é latente, principalmente no dial tupiniquim. Levando em consideração tais características é que a rádio paranaense Karen Koltrane - inspirada na música homônima do lendário Sonic Youth - decidiu investir no diferente: com doses cavalares de Electronic Body Music (EBM) e, principalmente, rock alternativo, aliados a um ótimo gosto musical, ela sacia a sede dos ouvintes cansados da mesmice. Dead Kennedys, Radiohead, Blur, e até mesmo Geraldo Vandré fazem parte da programação. As rádios universitárias, bastante difundidas nos Estados Unidos (college radios), também começaram a ganhar espaço com a internet, com uma programação que busca inovar tanto no conceito como no conteúdo. O exemplo disso são as rádios da FAAP, UFPR e Unesp. Outras vertentes, muitas delas envolvendo música, também são interessantes de se ouvir. A Rádio Surf, de São Sebastião, mira basicamente num público jovem e que, de preferência, goste de pegar aquela praia. Nela, o esporte se encontra mais traduzido no reggae - estilo musical adotado como hino dos praticantes do esporte -, do que propriamente em informações sobre a altura das ondas, as praias em melhores condições etc. E aquela viola caipira? Com muito Adauto Santos, Chico Lobo, Inezita Barroso, entre outros, o Viola Caipira, que acabou se tornando referência para os amantes do estilo no País, possui uma rádio com as melhores do gênero aqui. A música regional também é homenageada na Rádio Alma Gaúcha, com milongas, bugio, chamamé e xote, entre outros, dando destaque principalmente à música de raiz sulina. Fé virtual Mas falta falar sobre o gênero que realmente domina as rádios da web: religião. Em sua maioria evangélicas e católicas, elas partem do mesmo princípio de todas as outras rádios: atingir o máximo de pessoas de forma simples e até certo ponto eficiente, por um preço acessível. Convém destacar alguns nomes: Mais que Vencedor, Louvorzão e Zip Gospel. Fora do Brasil, existem opções interessantes. A uruguaia En La Mira toca pop, dance, além de dar algumas notícias; a suíça Jazz International que, como o nome já denuncia, toca basicamente jazz, de Miles Davis a Charlie Parker. E é claro que Viena, a capital da música, não poderia ficar de fora: na Osterreich quem ganha espaço é a música clássica, além de alguns programas jornalísticos. Também vale conferir a Rádio Rebelde, fundada em 1958 por um dos maiores ícones do século 20: Ernesto Che Guevara. Como não poderia deixar de ser, ela transmite muita propaganda do governo cubano (para se ter uma idéia do cunho político, na interface do site existe um banner com a foto de Hugo Chávez, presidente venezuelano), mas o cardápio não se restringe a isso: em sua programação, a boa música cubana tem largo espaço, além de notícias sobre o esporte no país de Fidel. Falta patrocínio Nem tudo são rosas para muitas dessas rádios: a falta de patrocínio é o maior desafio enfrentado por elas. Um exemplo claro e recente é a Woxy, emissora de Ohio, EUA. Fundada em 1983, a princípio ela era uma emissora convencional. Em 2004, tornou-se uma webradio. Tamanho era o número de acessos de usuários brasileiros, que em sua programação começaram a ser veiculadas vinhetas em português. Depois de uma batalha por busca de patrocinadores, a Woxy encerrou as suas atividades no último dia 15. Confira também alguns links de Webradios e outros serviços de música na internet nos links acima, à direita.