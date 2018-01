Se você não quiser um Wii, seus pais ou avós podem querer No que de depender da Nintendo, não serão só crianças e adolescentes que irão às lojas em busca de um Wii, o novo console da empresa, quando ele for lançado no final do ano. É que parte da estratégia de marketing da companhia prevê peças publicitárias voltadas a pais e avós, que poderão se movimentar com jogos voltados a atividades físicas leves e games que estimularão a memória e o raciocínio, a exemplo do que acontece com a série Brain Age, um sucesso de vendas no portátil Nintendo DS. A estratégia da companhia foi divulgada na semana passada, durante uma conferência da empresa. Segundo o presidente da empresa, Satoru Iwata, uma boa parte dos consoles será direcionada ao público feminino e consumidores de meia idade. "O Wii foi planejado para ser atraente até para as pessoas que não não estão interessadas em games", disse Iwata. A empresa também aposta funcionalidade de acesso a conteúdos online, como notícias e previsão do tempo, que poderão ser mais acessíveis para usuários com pouco conhecimento sobre tecnologia, permitindo exibir em TVs materiais que serão disponibilizados na internet. O Nintendo Wii também está sendo apresentado como uma alternativa de custo mais acessível entre os videogames de última geração (o PlayStation 3 da Sony e o Xbox 360 da Microsoft são mais caros). Além disso, segundo a empresa, o fato de não trazer componentes mais caros como leitores de discos Blu-ray, a exemplo do que fará a Sony, permitirá que o Wii seja lucrativo para a fabricante já em seu lançamento.