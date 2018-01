Se você quer assistir tudo na sala, TV que grava e a melhor opçao Para quem não tem a disposição ou a paciência para operar vários aparelhos ao mesmo tempo ou não faz questão de assistir aos programas gravados fora da sala de estar ou do quarto, uma televisão equipada com um gravador interno é a melhor opção. Esse tipo de televisor conta com dois sintonizadores, um para exibir na tela da TV a programação de um canal, outro que se encarrega de mandar o sinal captado para o gravador interno. Esse gravador interno, que é equipado com um disco rígido, estoca a programação gravada e a organiza em um menu de fácil acesso. A TV conta com um HD de 80 GB, que estoca até 33 horas de gravação em definição padrão. Um recurso bastante interessante do aparelho é a capacidade de registrar automaticamente os últimos 60 minutos de programação assistida, que pode ser pausada e retrocedida à vontade. A TV também pode exibir, em uma pequena janela na tela, o canal que está gravando, graças ao recurso denominado PIP (picture in picture, ou imagem dentro da imagem). O televisor também pode gravar o sinal de vídeo que entra pela entrada de vídeo composto e vídeo componente. Como a proposta da TV é substituir vários aparelhos, ela também conta com uma entrada USB, que pode ser usada para acessar vídeos no formato DivX e passá-los na tela, sem ajuda do computador ou de um tocador de DVD. Ela também acessa fotos e músicas em MP3 de pen-drives e HDs externos. A maior limitação do aparelho é não permitir que as gravações feitas no HD interno sejam copiadas para um pen-drive. Por um lado, faz sentido, pois quem compra uma televisão dessas tem como principal interesse concentrar todo seu hábito de assistir apenas no televisor. Mesmo assim, quem quiser assistir aos programas gravados no notebook ou no iPod ainda vai precisar de um Media PC. No Brasil, apenas a LG comercializa esse tipo de produto, sob o nome de Time Machine. O televisor de LCD de 42 polegadas equipado com gravador custa em média R$ 4,5 mil. O de plasma, de 50 polegadas, sai pelo mesmo preço. J.A.