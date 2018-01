Seagate lança dispositivo de backup de fácil uso A Seagate lançou no mercado mundial um dispositivo de backup de fácil uso: o Pushbutton Backup, que tem modelos com capacidades de 300GB, 500GB e 750GB. Este produto permite fazer cópias e armazenamento apertando somente um botão. É pequeno, versátil, com funções múltiplas e capaz de armazenar 8.330 horas de música digital, 500 horas de vídeo, 250 de jogos e 160 mil fotos. Os sistemas do Pushbutton Backup da Seagate são compatíveis com computadores PC e Mac, e o aparelho pode se ligar a micros por meio de conexões USB2.0 ou FireWire (IEEE 1394). Para a proteção do próprio sistema e dos arquivos, os sistemas PushButton Backup tem incluso uma tecnologia de auto-monitoramento, que checa continuamente se há alteração nos dados contemplados pela função de backup. Com um tamanho de 18 cm x 16,5 x 5 cm, o Pushbutton Backup tem preço estimado de US$ 670 no mercado norte-americano, para a versão de 750 GB.