Sebrae fecha com ParqTec para desenvolvimento do RoboGol O Sebrae fechou contrato com o Instituto ParqTec de Design para desenvolver o visual da linha de robôs móveis criada pela empresa Cientistas Associados Desenvolvimento Tecnológico, de São Carlos (SP), e assim garantir maior competitividade ao autômato. A fabricação e a comercialização está a cargo da Xbot (Extreme Robot), unidade de negócios local. O RoboGol é um jogo interativo com todo o know-how do design industrial e que une duas paixões do público jovem: futebol e jogos eletrônicos. Durante o jogo, cada pessoa controla um robô utilizando um joystick sem fio, podendo efetuar dribles, chutes e passes para os outros jogadores do time. O jogo é composto por quatro robôs de 15cm de altura e 18cm de diâmetro, controlados individualmente dentro de um campo de futebol de 2m x 1,5m. Interatividade No segundo semestre, também será lançado o Sci-Soccer, que é um jogo formado por cinco robôs, uma câmera CCD, uma placa de captura de vídeo e um módulo de processamento de imagens que processa as coordenadas dos robôs e da bola, além de um módulo de estratégia de jogo. O Sci-Soccer tem um sistema de visão global capaz de detectar e informar a posição dos robôs adversários e do próprio time em tempo real. Também é responsável por mostrar com precisão a posição da bola dentro do campo e a direção de cada robô do próprio time. O jogo também tem um sistema estratégico capaz de coordenar os robôs, permitindo ao usuário selecionar um perfil diferente para cada robô do time: goleiro, zagueiro ou centroavante. O jogador assume o papel de técnico do time, modificando a estratégia de jogo e o perfil dos robôs. Os dois projetos são financiados pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), por meio de seu programa de inovação para pequenas empresas (PIPE). ?Essas inovações só terão boa aceitação no mercado se tiverem um design atrativo para seus clientes potenciais. Por isso, recorremos ao programa do Sebrae, que incentiva empresas nascentes a melhorar seus produtos?, diz Antonio Valerio Netto, gerente de divisão de tecnologia da Cientistas Associados. Na próxima sexta, dia 26, haverá o pré-lançamento do RoboGol, durante o III Workshop Tecnológico da Cientistas Associados, em São Carlos (SP). Diretores e gerentes de empresas da área de tecnologia, cientistas, pesquisadores e especialistas de institutos e centros de tecnologia devem comparecer ao evento.