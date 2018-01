Seca afeta 1,2 milhão pessoas na região central da China

Mais de 1,2 milhão de pessoas da província de Hunan (centro da China) estão enfrentando uma "crise hidráulica" após quatro semanas de seca e calor forte, o que também sobrecarrega o sistema elétrico, disse a imprensa estatal na terça-feira. Hunan vem recebendo 25% menos chuvas do que o normal, e cerca de metade de suas 2 milhões de instalações de armazenamento de água estão com metade da capacidade preenchida. Enquanto isso, 859 reservatórios secaram, segundo a agência estatal de notícias Xinhua. "Changsha, a capital provincial, suspendeu a geração elétrica em todas as usinas hidrelétricas locais para economizar água", disse a agência. Changsha e três outras cidades da província começaram a "semear" nuvens na tentativa de forçar uma chuva artificial, de acordo com a reportagem. Meteorologistas prevêem que o calor ainda vai piorar, e que a maior parte do mês de agosto deve registrar temperaturas acima dos 40oC, informou a Xinhua. A província vizinha de Jiangxi também sofre com a seca, enquanto outras partes da China enfrentam chuvas e inundações que já mataram cerca de 700 pessoas neste ano.