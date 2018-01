Seca ainda prejudica pastagens Mais uma semana de seca no Estado de São Paulo, com chuva apenas no Vale do Ribeira. A temperatura máxima oscilou de 32 graus em Presidente Prudente e Votuporanga a 34 em Guaratinguetá. A mínima ficou entre 13 e 15 graus na maioria das localidades, com 8 graus em Taquarivaí. A umidade do solo manteve a tendência de queda, chegando a 25% da capacidade máxima de retenção em Piracicaba, Ilha Solteira, Jaboticabal e Guaratinguetá, com deficiência hídrica semanal acima de 10 milímetros em boa parte do Estado. As pastagens continuam prejudicadas pela seca e pelo frio, sem condições para a produção de matéria seca e exigindo a suplementação alimentar para o gado. Isso, associado ao aumento na demanda pelos frigoríficos, manteve os preços em bons níveis. COLHEITA O preço da laranja também subiu, motivado pela elevação da temperatura e pelo aumento da demanda pelas indústrias de suco. A colheita seguiu com ótimas condições operacionais e boa produtividade. A colheita também prosseguiu sem problemas nas lavouras de sorgo de Miguelópolis e Barretos; de milho safrinha de Florínea e Assis; de amendoim em Jaboticabal e Sertãozinho; de beterraba e cebola em Piedade e Votorantim; de cana em Ourinhos e Ribeirão Preto; nos cafezais de Mococa, Franca e Garça; e nas lavouras de mandioca de Cândido Mota e Mogi Mirim. Produtores de uva têm encontrado boas condições para os trabalhos de campo, com irrigação intensa. Em Jundiaí, São Roque e Pilar do Sul, o trato principal nesta época é a poda das videiras que produzirão em dezembro e janeiro. Em Jales e Urânia, os cachos já estão prontos e a colheita já começou, com expectativa de um bom padrão de qualidade e produtividade entre 25 e 30 toneladas/hectare. A colheita também prosseguiu nas áreas de morango de Jarinu e Atibaia, onde a safra é considerada boa, mesmo com o calor durante o plantio e o desenvolvimento inicial dos canteiros, entre março e abril. O frio de maio e junho favoreceu a formação de frutos com coloração e sabor adequados, facilitando a venda do produto.