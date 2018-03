Seca deixa 45 cidades de SC em estado de emergência

Os municípios em situação de emergência são Abdon Batista, Águas de Chapecó, Águas Frias, Anchieta, Bandeirante, Barra Bonita, Belmonte, Caibi, Canoinhas, Caxambu do Sul, Cerro Negro, Chapecó, Coronel Freitas, Cunhataí, Descanso, Galvão, Guarujá do Sul, Guatambu, Iporã do Oeste, Irineópolis, Ita, Itapiranga, Lajeado Grande, Mafra, Major Vieira, Maravilha, Mondaí, Nova Erechim, Paial, Palmitos, Papanduva, Paraíso, Planalto Alegre, Presidente Castello Branco, Princesa, Romelândia, Santa Helena, São João do Oeste, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, Seara, Sul Brasil, Três Barras, Tunápolis e Xaxim.

Segundo previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural/Centro de Informação de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram) para os próximos 15 dias, o volume de chuva será pouco para o Estado, com predominância de uma massa de ar seco. No extremo oeste e oeste catarinense as expectativas de chuva são mínimas.

Há um sinal de que na faixa leste do Estado possam ocorrer chuvas de forma isolada na próxima semana, entre terça e quinta-feira, associadas à circulação marítima. No final deste período, entre os dias 26 e 27, mantém-se a previsão da passagem uma frente fria, mesmo assim com concentração dos maiores volumes de chuva no centro e no leste catarinense.