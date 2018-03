Seca favorece colheita de frutas e de café

Semana com tempo frio e seco em todo o Estado de São Paulo. A temperatura mínima ficou abaixo de 10 graus em Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e São Carlos. E, em praticamente todo o Estado, não chove há mais de um mês. A queda do armazenamento hídrico, associada ao frio das últimas duas semanas, prejudica o desenvolvimento das pastagens, limitando a oferta de alimento para o gado. Com isso, os pecuaristas elevaram a oferta de gado para os frigoríficos e houve leve queda no preço da arroba. Em Mogi das Cruzes, os pomares de nêspera não apresentam bons níveis de produção neste ano, por causa das condições climáticas desfavoráveis. Além da queda na produtividade, as frutas estão pequenas, dificultando a comercialização do produto. RECUPERAÇÃO A ausência de chuva, contudo, tem favorecido a colheita da cebola em Piedade, onde a chuva foi bem distribuída durante o período de crescimento e a seca chegou no momento certo para a colheita, garantindo uma safra de boa qualidade e com produtividade elevada. O preço bom também anima os produtores. Na região noroeste do Estado, onde estão Jales e Fernandópolis, a safra da uva começou com boas perspectivas de produtividade. O clima favoreceu o desenvolvimento dos frutos e os bons preços animam os produtores, que esperam recuperar o prejuízo das safras anteriores. A colheita do café também prosseguiu com excelentes condições em Mococa, Garça e Espírito Santo do Pinhal. Nestes locais, as atividades de derriça, transporte e secagem dos grãos têm sido realizadas com eficiência, permitindo que os produtores recuperem o tempo perdido com as chuvas no início da safra e obtenham um produto de boa qualidade. A colheita e o transporte também prosseguiram sem problemas nos canaviais de Ribeirão Preto, Piracicaba, Jaú e Araçatuba; nas áreas de produção de morango de Monte Alegre do Sul, Jarinu e Atibaia; nas lavouras de mandioca de Engenheiro Coelho e Presidente Prudente; nos pomares de citros de Matão, Araraquara e Bebedouro; e nas áreas de milho safrinha de Cândido Mota, Assis e Florínea. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br