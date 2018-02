Seca na Europa eleva preço do trigo

A quebra de safra na Europa, por causa da seca, dá sustentação aos preços do trigo em plena safra americana. O Brasil, que há duas semanas fechou contratos de compra nos Estados Unidos entre US$ 190 e US$ 195 a tonelada agora encontra oferta a US$ 220/tonelada (FOB Golfo). Vários países europeus, sobretudo a Rússia, vão colher menos cereal. Na semana passada, a consultoria Strategie Grains reduziu a estimativa para a produção de trigo brando na União Europeia em 3,6 milhões de toneladas, para 129,5 milhões de toneladas.

Futuros. Nas bolsas americanas os contratos futuros de trigo subiram mais de 20% em julho. Traders e compradores da indústria reconhecem a influência europeia nessa alta, mas veem em especial a ação de fundos especuladores por trás do movimento.

Na Argentina, onde há pouco trigo disponível, foram registrados negócios pontuais nos últimos dias, a US$ 245/tonelada FOB Necochea, o que significa US$ 275/tonelada para grão colocado em portos do Nordeste. Para o mesmo destino, trigo americano está cotado em US$ 283/tonelada.

O trigo argentino desembarcado em junho no Brasil foi negociado, em média, por US$ 235/tonelada, segundo o Mapa. Já o trigo americano teve preço médio de US$ 194/tonelada. No mesmo mês de 2009, o cereal americano custou, em média, US$ 184/tonelada. Argentina e EUA foram os principais fornecedores para o Brasil em junho.