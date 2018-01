Second Life atrai empresas e negócios para o mundo virtual Grandes multinacionais estão mostrando interesse pelas possibilidades que o Second Life - um mundo virtual que permite a interação entre usuários - oferece para os negócios. A operadora espanhola Telefónica manteve conversas com a IBM - reconhecida pelo desenvolvimento de mundos tridimensionais - para estudar que oportunidades podem ser oferecidas pela entrada neste mundo, segundo fontes da fabricante de computadores. Criado em 2003, o Second Life conta hoje com mais de cinco milhões de usuários e já é usado por empresas como Toyota, Vodafone, General Motors e IBM, como plataforma para negócios reais. No espaço virtual, as companhias movimentam um valor diário que supera 1 milhão de dólares. As transações, no entanto, devem ser feitas na moeda do Second Life, o "Dólar Linden". O Second Life é um mundo virtual tridimensional, criado pela empresa Linden Labs, de São Francisco (Estados Unidos), que permite a interação em tempo real dos usuários por meio de ´avatares´ - representações gráficas das pessoas - em um espaço que pode ser construído e modificado. Segundo fontes da IBM, o Second Life permite o lançamento de protótipos e testa o comportamento dos usuários antes de comercializá-los no mundo real, mas também serve como plataforma de comunicação interna da empresa. Empresas brasileiras Empresas brasileiras também estão investindo no mundo virtual do game Second Life, entre elas a Petrobras, que já realizou eventos para os usuários do jogo para falar de suas iniciativas em pesquisa e preservação ambiental. O banco Unibanco montou uma agência virtual e é possível visualizar orelhões com o logotipo da operadora Telefónica. Outro exemplo é a construtora Tecnisa, que investiu R$ 15 mil na construção de sua sede virtual dentro do jogo. A empresa também estuda vender apartamentos...dentro do game! A idéia é que haja até avatares de corretores disponíveis para atender os potenciais compradores. Com é cada vez maior o número de residentes brasileiros no game, surgem lugares como a ilha São Paulo, que pode ser visitada facilmente. Dentro do ambiente do jogo, clique em Map, na sua barra de ferramentas inferior, e preencha os campos Location com as coordenadas 31.185.25. Em seguida clique em Teleport.