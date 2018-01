‘Second Life’ desaquece especulações, mas futuro da internet deve ter três dimensões As discussões sobre o futuro da internet arrefeceram depois que o Second Life murchou. O mundo virtual colaborativo criado pela Linden Lab (e explorado no Brasil pela Kaizen Games) chegou a ser visto como o começo de uma nova era de comunicação que mudaria os hábitos humanos. Não mudou. Mas isso não quer dizer que a terceira dimensão não seja realmente promissora. O Google apenas lançou antes, mas há outros metaversos em desenvolvimento por empresas como IBM, Sony e Microsoft. Dois exemplos já bastante conhecidos e esperados comercialmente são o Surface, a mesa sensível ao toque da empresa de Bill Gates, e o PlayStation Home, mundo virtual para jogadores. O próprio Windows Vista já começa a ganhar contornos 3D, assim como o Ubuntu, sistema operacional baseado em Linux. Ambos têm recursos para alternar entre janelas numa interface com três dimensões. No caso da Sony, o projeto havia sido prometido para o ano passado, mas foi desacelerado e só deve sair em 2009. O mundo virtual servirá para aproximar jogadores, que poderão guardar seus recordes, compartilhar dicas e conversar por meio de avatares. Algo parecido com o Lively, do Google, já havia também sido lançado no Facebook. Um aplicativo chamado Vivaty Scene (www.vivaty.com) está disponível para membros da rede social criarem seus quartos na web, a mesma idéia do Google, apesar de menos aberta a conteúdos externos. Em 2006, o pesquisador da New York University Jeff Han mostrou em palestra na TED (Technology, Entertainment, Design) que o futuro apontava para o fim dos cliques em ambientes planos. "Muita gente está pesquisando a terceira dimensão", disse (veja em tinyurl.com/45jz4a). Quando tudo aponta para o mesmo lugar, certamente isso quer dizer alguma coisa.L.P.