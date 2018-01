Second Life faz cinco anos de existência

Hoje é aniversário do Second Life. Por conta disso, a Linden Lab, empresa criadora do mundo virtual, anunciou que irá realizar um festival para celebrar a data.

Batizado como Virtual World Fair, o evento se estenderá por duas semanas, mais exatamente até 7 de julho, em diferentes locações do mundo virtual.

Os festejos estão abertos à participação de todos os internautas e de residentes. A agenda inclui encontros e debates com os criadores do mundo virtual.

Durante os debates, funcionários e executivos da Linden Lab apresentarão os bastidores e detalhes pitorescos sobre a evolução da cultura por de trás do Second Life. Também serão debatidos o papel dos mundos virtuais nos negócios e os desafios futuros na consolidação do metaverso.

Especialistas convidados também apresentarão as oportunidades que a plataforma oferece para a educação, a arte, a filantropia e para os serviços de saúde, entre outros segmentos.

“É impressionante olhar para trás e refletir sobre tudo o que conseguimos em tão pouco tempo”, disse o fundador e ex-CEO da Linden Lab, Philip Rosedale, em comunicado recente. Segundo ele, a abertura da plataforma para terceiros e o ambiente colaborativo são alguns dos elementos que fizeram a diferença para o crescimento e a popularização do mundo virtual.

Além dos debates e fóruns, o Virtual World Fair ainda contará com apresentações musicais, mostra de vídeos produzidos no mundo virtual, exposições de arte e de fotografia e performances ao vivo.

Confira a programação completa no endereço http://tinyurl.com/5bm6lb.

Para participar da festa no Second Life, basta teleportar para os locais onde serão realizadas as atividades. Quem ainda não tem uma conta de usuário, pode fazer o cadastro gratuito no site oficial do SL no Brasil, clicando aqui. Em seguida, é só baixar o programa gratuitamente, instalar e marcar presença no mundo virtual.

