Second Life recebe prêmio Emmy de tecnologia

Depois de um 2007 marcado pela polêmica sobre o futuro dos mundos virtuais, o Second Life começa 2008 com um importante prêmio na estante. A Academia de Artes e Ciências da Televisão dos Estados Unidos anunciou na noite desta terça-feira, 8, durante a Consumer Electronic Show, em Las Vegas, os vencedores do 59º prêmio Emmy de Tecnologia e Engenharia. A premiação, considerada o Oscar da televisão, também possui uma categoria especial para jogos eletrônicos. A Linden Lab venceu o prêmio na categoria de "Conteúdo Gerado pelo Usuário - Personalização de Jogo" com o Second Life, ao lado da Electronic Arts, com Pinball Construction, e da iD Software, com Quake. Durante seu discurso de agradecimento, Philip Rosedale, CEO da Linden Lab, disse que recebia o prêmio em nome de dois grupos: os mais de 250 funcionários da empresa e os milhares de residentes "que tiveram a coragem e a paixão de trazer o mundo virtual à vida, criando-o e acreditando que ele era real". Em comunicado divulgado no blog oficial da empresa, Rosedale escreveu que "adoraria ver um Emmy em versão digital". "Por hora, tentaremos cuidar muito bem da boa e velha versão dourada", brincou. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.