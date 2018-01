Second Life será usado como arma contra anorexia

Um grupo de especialistas em alimentação utilizará a internet para lutar contra a anorexia e a bulimia, doenças que afetam milhares de jovens que querem ter um “corpo perfeito”.

Especialistas reunidos na Itália durante um congresso da “Associação Nacional dos Especialistas na Ciência da Alimentação” utilizarão o mundo virtual de Second Life e os blogs para lutar contra a bulimia e a anorexia porque o metaverso é visitado diariamente por milhares de jovens e adolescentes de todo o mundo. Os especialistas oferecerão apoio a pessoas com transtornos alimentares.

Essa não é a primeira vez que o Second Life é utilizado como plataforma para se aproximar dos jovens. Autoridades de saúde espanholas inauguraram consultórios virtuais no Second Life para que adolescentes possam perguntar sobre sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis e problemas com drogas.

