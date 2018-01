Second Life tem homenagem às vítimas de 11 de setembro

Foi com a leitura dos nomes das vítimas e um minuto de silêncio que, nesta quinta-feira, 11, os residentes do mundo virtual Second Life homenagearam os quase três mil mortos no atentado às torres do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Foto: Reprodução As homenagens começaram às 5h15, no horário do Second Life, (9h15 pelo horário de Brasília) na ilha virtual New York NYC, espaço que recria no metaverso o local onde ficava o World Trade Center. Logo após a leitura dos nomes das vítimas, foi inaugurada no mundo virtual a réplica do FDNY Memorial Wall, painel de bronze que traz os nomes de todos os bombeiros mortos durante a operação de resgate. Foto: Reprodução Além do painel dedicado aos bombeiros, a ilha virtual New York NYC abriga as réplicas translúcidas das Torres Gêmeas. No interior de cada uma, há placas com a lista de vítimas. Foto: Reprodução O espaço ficará aberto à visitação de todos os usuários do Second Life. Para conhecer o local, é preciso ter um login de usuário e dispor do Second Life instalado no computador. Se você não tem o programa instalado, faça o download gratuito, clicando aqui. Foto: Reprodução As coordenadas da ilha New York NYC no SL são: New York NYC (110, 129, 21). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.