Second Life terá novo sistema de audiência

A Linden Lab, empresa responsável pelo mundo virtual Second Life (SL), anunciou que está trabalhando em um novo ranking que determina os locais mais populares do metaverso. No início, o sistema apresentava os 20 destinos mais visitados no dia anterior. Segundo a companhia, os dados coletados eram baseados em números de tráfego gerais, que não diferenciavam os residentes ativos, dos campers e dos bots. Por conta dessa imprecisão, o resultado da tabela não refletia a verdadeira popularidade de uma região. Pelo método atual, o cálculo utiliza um algoritmo complexo que considera quantos residentes visitaram a ilha e o tempo de permanência de cada um. Mesmo assim, o resultado ainda não mostra a relevância de uma ilha. Cientes dessa falha no sistema de audiência, muitos donos de ilhas virtuais manipulam os resultados do ranking, pagando para que usuários deixem seus avatares "acampados" numa determinada região. Outros lançam mão dos bots - avatares zumbis controlados por computador -, que são escondidos em áreas secretas das ilhas para aumentar os índices de permanência. Para resolver a questão, a Linden Lab incluirá a ferramenta Second Life Showcase na próxima versão do software usado no acesso ao SL e acabará com o ranking de locais populares. O Showcase será um guia de locais indicados por residentes e avaliados editorialmente por uma equipe da empresa. "Nossa equipe editorial selecionará periodicamente novos destinos ou ilhas consagradas pela qualidade de seu conteúdo, nas categorias de arte, cultura, moda e música", disse Jeska Dzwigalski, gerente de comunidades e desenvolvimento da Linden Lab, em post no blog oficial do SL. Segundo a Linden Lab, a ferramenta estará disponível para download em dois meses. Para ver o guia, visite o site http://www.secondlife.com/showcase/. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.