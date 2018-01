Second Life terá primeiro casamento gay brasileiro

O mundo virtual do Second Life vai assistir na quinta-feira, 26, ao primeiro casamento gay entre avatares brasileiros. São duas mulheres na vida real que, após três meses de namoro, resolveram trocar alianças virtualmente. "Uniões civis" são até comuns no metaverso (cerca de duas por semana), mas essa levanta discussões pelo contexto: além da orientação sexual, ambas têm namorados reais e mantêm uma segunda relação no jogo. Elas não dizem o nome verdadeiro por nada. "Enfrentaremos preconceito da família", afirmou ao estadao.com.br a avatar Natsbrasil Boa, uma das noivas. Ela e a parceira Katia Ducatillion entrarão juntas em uma capela do metaverso, com vestidos brancos, acompanhadas por padrinhos. Ninguém esperará no altar. Natsbrasil é uma psicóloga paulistana de 27 anos. Katia é professora em Santa Catarina e tem 25. Apesar de manter relacionamentos reais com homens, se dizem bissexuais e aproveitam o metaverso para revelar a condição. "Meu namorado não gostou muito no começo", diz Natsbrasil. "Mas não teve escolha." O namorado de Katia não conhece o relacionamento. Ela usa o Second Life para namorar escondido. Segundo a parceira, nem mesmo a família da catarinense sabe da bissexualidade. Repercussão Além de grande repercussão na imprensa especializada no universo GLS, o episódio do casamento serve para provar a força e grande presença de avatares gays no metaverso. Natsbrasil e Katia vão se casar porque venceram um concurso no Second Life, promovido pela empresa brasileira de casamentos Moo'nlight Chapel. Ganharia uma cerimônia gratuita o casal que acumulasse mais votos de outros residentes. A comunidade gay se mobilizou e superou outros 30 casais heterossexuais na eleição. O prêmio será retirado na quinta-feira, 26, às 22 horas. Outra incursão do movimento GLS no mundo virtual foi realizada no final de junho. A Ilha Gomorra sediou a primeira Parada Gay do Second Life, com presença de pelo menos 250 avatares. Houve distribuição de camisetas com cores do arco-íris, além de brindes e panfletos. Casamentos Cerimônias de casamento no Second Life são semelhantes às da "primeira vida". Residentes bem vestidos esperam sentados em bancos da capela, enquanto a noiva entra com pai ou padrinhos, com as músicas típicas. O noivo espera no altar. Há formas específicas de dar movimentos aos avatares, como a troca de alianças, fornecida pela empresa virtual de eventos. Segundo o publicitário Marcio Moo, dono da Moo'nlight Chapel, uma festa custa em média 3,5 mil linden dollars (o dinheiro do metaverso), o equivalente a R$ 35. Os noivos têm direito a duas capelas com 10,2 mil metros quadrados, salão de festa, convite, oficiante, bolo, fotografia, DJ e certidão de casamento. Tudo virtual. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.