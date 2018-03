Secretaria confirma 7ª morte por febre amarela no DF A Secretaria da Saúde do Distrito Federal confirmou ontem mais dois casos de febre amarela no Estado. As vítimas são um homem de 35 anos, que morreu no início do mês, e uma mulher de 26 anos, que conseguiu se recuperar após ser internada. De acordo com a secretaria, com as duas confirmações, sobe para 13 o número de casos da doença no Distrito Federal, sendo que sete resultaram em óbito. No Distrito Federal, apenas quatro dos 17 casos notificados no Estado foram descartados clínica e laboratorialmente. No momento, não há nenhum caso suspeito em investigação. Os locais prováveis de transmissão foram áreas rurais de Goiás e do próprio Distrito Federal.