Secretaria confirma os 2 casos de gripe suína em SP A Secretaria da Saúde de São Paulo confirmou hoje os dois primeiros casos de influenza A (H1N1), a chamada gripe suína, no Estado. De acordo com o governo paulista, os pacientes são dois homens que voltaram recentemente de viagem internacional e estão internados no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulista, onde são medicados e mantidos sob monitoramento.