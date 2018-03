Secretaria confirma que comandante será intimado a depor A Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou que o coronel Wagner Dimas, comandante do 18º Batalhão da Polícia Militar, será intimado pelo delegado do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) Itagiba Franco a depor sobre o caso das mortes do menino Marcelo Eduardo Pesseghini, de 13 anos, de seus pais, avó e tia, ocorridas na última segunda-feira, 05. O depoimento, no entanto, ainda não tem data marcada.