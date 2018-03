Secretaria da Presidência recebe reivindicações O secretário-executivo Diogo de Sant''ana, número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República, recebeu na tarde desta quinta-feira uma lista de manifestantes com reivindicações dirigidas à presidente Dilma Rousseff. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, retorna a Brasília na noite desta quinta, após reunião com lideranças indígenas no Mato Grosso do Sul.