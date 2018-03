Secretaria da Saúde de SP quer rever contratos com OSSs

"Os contratos assinados anteriormente a 2013 não traziam cláusulas que nos permitiam efetuar descontos, caso não houvesse cumprimento de metas", explica Francisco Ernane Ramalho Gomes, coordenador do núcleo técnico de contratação dos serviços de saúde da secretaria. Pelos novos acertos, a serem fechados em todas as regiões até dezembro, terão desconto de 10% no repasse as OSSs que não cumprirem pelo menos 85% da meta. "Além disso, se a entidade ficar abaixo dos 85% durante três meses consecutivos, vamos reavaliar as metas."

A secretaria afirmou ainda que adotou medidas para reduzir o absenteísmo, ou seja, o não comparecimento de pacientes em consultas, e a perda primária, quando a vaga é ofertada e não é feito o agendamento. De acordo com a secretaria, após a implementação de uma central telefônica para reconfirmar as consultas com os pacientes, a perda primária caiu 50% e o absenteísmo, 17%. Sobre a fila de espera de pacientes, a pasta afirma que caiu 13% em relação a dezembro de 2012.

Em relação à paciente Pedrina, disse que ela tinha uma consulta com o ortopedista agendada para segunda-feira da semana passada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.