Secretaria diz que reforçará policiamento no Rio

A Secretaria anunciou ainda que serão instaladas dez companhias destacadas da Polícia Militar nas zonas norte e oeste da capital, na Baixada Fluminense, em Niterói e São Gonçalo. Também afirmou que serão criadas mais duas delegacias especializadas para investigar homicídios (uma em Niterói/São Gonçalo e outra na Baixada Fluminense).

A nota é uma resposta aos dados anunciados nesta terça-feira pelo Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP), que divulgou que quatro dos seis crimes violentos monitorados mensalmente pela Secretaria registraram alta em setembro de 2013 frente ao mesmo período do ano passado. De acordo com o instituto, o crime de tentativa de homicídio registrou o maior crescimento, de 55%: foram 508 casos em setembro deste ano contra 331 no mesmo mês de 2012. Os homicídios dolosos (com intenção de matar) subiram 15%: foram 379 registros em setembro de 2013 frente a 331 no ano passado.

Em setembro deste ano houve quatro ocorrências de lesão corporal seguida de morte. Nenhum caso foi registrado no mesmo mês de 2012. E os casos de latrocínio (roubo seguido de morte) passaram de 13 em setembro do ano passado para 16 este ano. Já os crimes de lesão corporal dolosa (com intenção) e estupro registraram quedas de 2% e 5%, respectivamente.

Violência Policial

De acordo com o instituto, os registros de resistência com morte de opositor (os chamados "autos de resistência") também apresentaram grande crescimento: foram 41 casos em setembro de 2013 contra 15 no mesmo mês do ano passado - alta de 173%. O número de policiais militares mortos em serviço subiu de dois para três.

Também aumentaram a maioria dos crimes contra o patrimônio, com exceção da extorsão mediante sequestro, que caiu de 4 casos em setembro de 2012 para zero no mesmo mês deste ano. A maior alta foi de extorsão com momentânea privação da liberdade (conhecida como sequestro relâmpago): foram 13 registros em setembro de 2013 frente a 6 no mesmo período do ano passado.

Os seis principais indicadores de produtividade do trabalho policial registraram crescimento no período analisado. Apreensão de drogas teve aumento de 31%; armas apreendidas, 28%; recuperação de veículo, 50%; cumprimento de mandado de prisão, 8%; prisões, 29%; e apreensão de criança/adolescente, 73%.