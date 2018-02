Secretaria do Rio é investigada na compra de remédios O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investiga a Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) por conta de supostas irregularidades na aquisição de medicamentos. Por intermédio da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde do Rio foi instaurado no começo da semana um inquérito civil público para apurar as supostas irregularidades na aquisição de medicamentos e insumos para hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais.