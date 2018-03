Secretaria do RS garante que vacina contra HPV é segura A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul emitiu nota reiterando que a vacina contra HPV é segura e recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), nesta sexta-feira, 28. Desde que iniciou a campanha da imunização de meninas de 11 anos a 13 anos, em 10 de março, o Estado registrou seis ocorrências de reações, que estão sob investigação. A aplicação de doses do mesmo lote foi suspensa enquanto não se souber se os casos de alergia têm conexões com a vacina ou não. A vacinação com os demais lotes segue normalmente.