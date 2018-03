Secretaria pede esclarecimentos sobre recall de pílula A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça emitiu nesta segunda-feira notificação dirigida à Johnson & Johnson. O caso refere-se à pílula anticoncepcional Cilest, que passou por recall no exterior. Em nota, o Ministério da Justiça afirma que a notificação foi emitida na sexta-feira, 14, "para que esclareça se os medicamentos sujeitos ao defeito foram comercializados no Brasil e, caso tenham sido, para que inicie imediatamente o procedimento de recall em território nacional".