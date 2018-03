Secretaria quer mudar regra para depoimento de menores

Para o coordenador do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente da SEDH, Benedito Rodrigues dos Santos, tal redução não é suficiente. ?O formato vai continuar obrigando a criança a repetir várias vezes o relato do episódio de violência a que foi submetida. E, em cada recordação, vem um novo momento de sofrimento.?

Hoje, uma criança vítima de abusos pode ser ouvida em diversos momentos: no atendimento médico, no conselho tutelar, na polícia, diante de juízes e do Ministério Público (MP). Para Santos, a melhor opção seria uma única inquirição, no inquérito policial. Ele diz que há casos de crianças que, cansadas de repetir relatos, passam a negar a violência, o que favorece os agressores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.